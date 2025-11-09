El presidente de Zambia abandona un mitin al ser apedreado por una multitud enfadada

Los hechos se produjeron el sábado hacia las 14.00 hora local (12.00 GMT) en un mercado del distrito de Chingola, en la provincia de Copperbelt, según detalló en un comunicado difundido a última hora del día el portavoz de la Policía zambiana, Rae Hamoonga.

"Mientras el presidente seguía dirigiéndose al público, algunas personas descontroladas empezaron a irrumpir en tiendas y saquearlas. Cuando los agentes de Policía intervinieron para controlar la situación, la multitud se volvió violenta y empezó a avanzar hacia el lugar donde hablaba el presidente", señaló Hamoonga.

"Por razones de seguridad, el presidente fue trasladado rápidamente y escoltado hasta la pista de aterrizaje del recinto de la Escuela de Secundaria de Chikola, pero la turba violenta siguió a la comitiva presidencial y lanzó piedras contra los vehículos", añadió.

Como resultado, un vehículo policial resultó atacado y su parabrisas quedó destrozado antes de que el coche fuera volcado e incendiado. La multitud también prendió fuego a la tienda presidencial, entre otros daños materiales.

La Policía informó de que dos jóvenes, de 24 y 21 años, han sido arrestados hasta el momento por los hechos y comparecerán pronto ante los tribunales.

Según reportan medios locales, las personas enfurecidas serían mineros insatisfechos con las políticas gubernamentales para el sector, un tema que el presidente pensaba abordar en su alocución.