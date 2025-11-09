El Reino Unido enviará apoyo militar a Bélgica tras las incursiones de drones

Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.

"Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica", explicó el jefe militar.

Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones, lo que Knighton consideró "plausible", aunque Moscú lo niega.

El mando señaló que el Reino Unido y los otros 31 países miembros de la Alianza Atlántica están comprometidos a trabajar para apoyarse mutuamente y que él y el ministro de Defensa están "muy satisfechos" de ver al personal militar británico desplegado para apoyar a un aliado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Varias incursiones esta semana obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Bruselas y provocaron suspensiones de tráfico aéreo también en Lieja. Otros países europeos, como Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia registraron en los últimos meses incidentes similares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bélgica anunció el viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, al que se sumarán ahora los efectivos del Reino Unido.