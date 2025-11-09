Filipinas evacúa a más de 100.000 personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

La agencia meteorológica nacional (PAGASA) activó la señal de alerta número 5, la máxima, en el sureste de Luzón y (norte de Filipinas), incluidas las provincias de Catanduanes y las zonas costeras de Camarines Norte y Camarines Sur. En tanto, la región metropolitana de Manila y áreas aledañas se encuentran bajo alerta número 3.

Fung-wong, conocido localmente como Uwan, se desplaza hacia el noroeste y podría tocar tierra la noche del domingo en la provincia de Aurora, en el centro de Luzón, según las previsiones meteorológicas.

Partes de las islas orientales de Visayas ya registraban cortes de electricidad durante la mañana, mientras las autoridades locales continuaban las operaciones de evacuación preventiva.

Imágenes difundidas por la Guardia Costera de Filipinas en Camarines Sur mostraban a familias cargando bolsas y pertenencias personales mientras eran trasladadas desde botes de pasajeros a camiones dispuestos para su transporte a refugios temporales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 300 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados debido al avance del ciclón, informó la Autoridad de Aviación Civil del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fung-wong es el segundo tifón de gran intensidad que afecta Filipinas en lo que va del mes, tras el paso del tifón Kalmaegi, que dejó casi 200 muertos a su paso por el archipiélago.