Francia conmemora el décimo aniversario del 13N con ceremonias y refuerzo de seguridad

El jueves próximo, cuando se cumplen los 10 años del peor ataque en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Francia rendirá homenaje a las 132 víctimas (se suma oficialmente a dos personas que se quitaron la vida por el estrés postraumático), los casi cuatrocientos heridos, supervivientes, sus familias, las fuerzas del orden, bomberos o sanitarios movilizados aquella noche.

Macron arrancará su recorrido con un discurso a las 11.30 horas locales (10.30 GMT) en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París). En sus inmediaciones, murió la primera víctima del 13N, Manuel Colaço Dias, un portugués de 63 años.

Al no poder entran al estadio, tres terroristas detonaron los explosivos adosados en sus cuerpos en las inmediaciones, mientras las selecciones de fútbol de Francia y Alemania fugaban un amistoso, en lo que fue el primer atentado suicida en el país.

Macron proseguirá después su recorrido por varias calles de los distritos X y XI de París, a lo largo de las cuales otro comando con otros tres terroristas ametrallaron con fusiles kalasnikovs a la gente en las terrazas de cinco bares y restaurantes. Uno de esos yihadistas se inmoló detonando también sus explosivos.

Así, el jefe de Estado encadenará cuatro ceremonias entre las 12.30h y las 13.50h en la esquina de las calles Bichat y Alibert ('Carillon' y 'Petit Cambodge'), en la esquina de Fontaine-au-Roi y Faubourg-du-Temple ('Bonne Bière'), en el bulevar Voltarie ('Comptoir Voltaire') y en la calle Charonne ('Belle Equipe').

En todas se guardará un minuto de silencio y, salvo en 'Comptoir Voltaire', se leerán placas conmemorativas y se depositarán coronas, al igual que en el Estadio de Francia.

La siguiente parada, prevista a las 14.30h, también en el bulevar Voltarie, será en Bataclan (92 victimas mortales), donde el tercer comando de tres terroristas irrumpió abriendo fuego contra el público de la sala, donde aproximadamente 1.500 personas asistían a un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal. Dos detonaron sus explosivos y el tercero fue abatido por la policía.

La jornada de homenaje tendrá su momento álgido en la inauguración del Jardín de la Memoria del 13 de Noviembre en la plaza Saint-Gervais, frente al Ayuntamiento de París, donde Macron pronunciará otro discurso, así como la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, y los presidentes de las asociaciones de víctimas 13onze15 y Life For Paris, Philippe Duperron y Arthur Denouveaux, respectivamente; el primero perdió un hijo en Bataclan y el segundo logró escapar.

Diseñado por Gilles Clément y ya abierto al público, ese jardín es un recinto de piedra del que emergen bloques de granito que evocan los seis lugares de los atentados, con los nombres de las víctimas grabados en ellos y un mapa de las calles en el suelo.

Con la dirección artística del director de orquesta Thierry Reboul y de Thomas Jolly, responsable de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 en el Sena, el evento tendrá un espíritu festivo y culminará con un réquiem compuesto por Victor Le Masne.

Las ceremonias serán trasmitidas en directo y también en una pantalla gigante en la Plaza de la República, donde ciudadanos empezaron este sábado a depositar flores, mensajes y velas.

Una cadena de homenajes que servirán también para reafirmar el "constante compromiso" de Francia en la lucha contra el terrorismo, según el Elíseo.

Una amenaza que no cesa ante la que el ministro de Interior, Laurent Núñez, ordenó el viernes reforzar las medidas de seguridad de la semana del 10 al 16 de noviembre, especialmente en salas de conciertos y grandes eventos.

Una orden que llega tras el encarcelamiento el 10 de octubre de tres francesas de entre 18 a 21 años que planeaban atentar en bares y conciertos en París.

Paralelamente, tres personas están detenidas por una llave USB con propaganda yihadista que obtuvo ilegalmente en la cárcel Salah Abdeslam, el décimo y único terrorista del 13N vivo. Su hermano se inmoló en 'Comptoir Voltaire' y los otros dos terroristas del comando de las terrazas murieron cinco días al enfrentarse a la policía en Saint-Denis.

Abdeslam integraba el comando del Estadio de Francia, pero no activó sus explosivos y regresó a Bruselas.

Su compañera y dos individuos más están siendo investigados por conspiración terrorista.