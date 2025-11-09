Grupo de rap prende fuego a inmueble cerca de Lyon mientras grababa un vídeo sin permiso

"Pudo haber sido una tragedia", dijo este domingo el alcalde de la localidad de Rillieux-la-Pape (Ródano), Alexandre Vincendet, a la televisión BFMTV, y precisó que el proyectil de mortero destruyó la víspera cinco apartamentos del inmueble recién renovado y que 39 personas fueron realojadas.

El comportamiento de los individuos, aún no identificados, mientras grababan un videoclip de rap en un espacio público de forma ilegal "puso en peligro la vida de los residentes", señaló.

"Se han sobrepasado todos los límites, podría haber habido muertes", recalcó el alcalde de Rillieux-la-Pape.

Varias personas vestidas con monos blancos y negros estaban grabando ilegalmente un vídeo de rap en la calle el sábado por la tarde, utilizando morteros pirotécnicos, informó la prefectura.

Según las autoridades, al ver a un equipo policial cerca, atacaron a los agentes, y uno de los morteros que dispararon impactó en el balcón de un edificio cercano, provocando un incendio.

El ataque con mortero, seguido del incendio, ocurrido en la localidad del área metropolitana de Lyon, quedó registrado por cámaras de seguridad. Las grabaciones están siendo revisadas por la prefectura, la policía y el ayuntamiento.

"Los hechos son muy claros: se está grabando un videoclip de rap, los vecinos llaman a la policía, que se desplaza a las afueras del barrio. El vídeo se interrumpe, y estas personas ven a los agentes y los atacan con fuego de mortero mientras permanecen inmóviles. Los proyectiles impactan en un balcón del edificio y provocan el incendio", resumió Vincendet.

Los bomberos que acudieron para apagar las llamas también fueron atacados con proyectiles, al igual que los agentes de policía que estaban estableciendo un perímetro de seguridad, explicó la prefectura en redes sociales.

Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia están ahora en manos de la justicia. La fiscalía de Lyon ha abierto una investigación.

El alcalde de Rillieux-la-Pape precisó que las cámaras, que suelen ser objeto de vandalismo en la zona, habían sido sustituidas, afortunadamente, 24 horas antes del ataque con mortero.

En declaraciones a BFMTV, Vincendet analizó el contexto en el que se produjeron estos incidentes.

El barrio afectado está inmerso en un plan de renovación urbana. Recientemente se iniciaron las primeras demoliciones importantes para modificar su aspecto, pero el proceso se ha visto interrumpido.

"En las obras de construcción que se encuentran justo detrás del edificio que se incendió, hay una que se paralizó hace unos días porque se quemaron las viviendas, los trabajadores fueron amenazados y hay un punto de venta de drogas en la zona", explicó el alcalde.