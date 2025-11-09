Imputan a tres policías por llevar droga y panfletos del ELN en vehículo oficial en Bogotá

De acuerdo con el ente acusador, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe, Gilberto Silva y Luis Carlos Bermúdez fueron abordados por unidades de vigilancia en la localidad de Los Mártires el pasado 24 de octubre, cuando permanecían dentro de un vehículo oficial estacionado en vía pública.

Durante la inspección, los agentes hallaron droga, panfletos con propaganda del ELN, dos matrículas de coche falsificadas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación policial y dos ordenadores portátiles.

Asimismo, las autoridades detuvieron al ciudadano Jaime Alberto Salazar, quien vestía uniforme policial y se desplazaba en una motocicleta reportada como hurtada, con logos institucionales, mientras escoltaba el automóvil interceptado.

Un fiscal de Bogotá les imputó los delitos de "receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes", aunque los capturados no aceptaron los cargos.

