Israel mata a un joven de la Yihad Islámica en una incursión en un campo de Cisjordania

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) indicó en un primer momento que el joven, Abdul Rahman Ahmed Abbas Darawsha, había recibido disparos de las fuerzas israelíes y fue trasladado en estado grave al Hospital Gubernamental de Tubas, y luego informó de que había muerto en el centro hospitalario a causa de sus heridas.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, soldados israelíes asaltaron el campo, desplegando unidades de infantería en la entrada y disparando munición real.

En un comunicado difundido este domingo, las Brigadas Al Quds, brazo armado del movimiento Yihad Islámica, anunciaron que el joven formaba parte de la organización y que murió en "su sagrado deber de enfrentarse a las fuerzas enemigas que asaltaron el campamento".

Un informe publicado la pasada semana por la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM) afirma que las tropas israelíes perpetraron en el territorio palestino ocupado de Cisjordania 1.584 agresiones solo en octubre, que incluyen violencia física, destrozo de olivos, restricciones de entrada a olivares, quema de terreno, intimidación y disparos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mayor número de ataques se registró en la gobernación de Ramala (542 casos), seguida de Nablus (412) y Hebrón (401), detalla este organismo, que denuncia impunidad ante estas agresiones.