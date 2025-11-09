Israel mata a un joven palestino de 26 años en una incursión en un campo de Cisjordania

Sanidad indicó en un primer momento que el joven, Abdul Rahman Ahmed Abbas Darawsha, había recibido disparos de las fuerzas israelíes y fue trasladado en estado grave al Hospital Gubernamental de Tubas, y luego informó de que había muerto en el centro hospitalario a causa de sus heridas.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, soldados israelíes asaltaron el campo, desplegando unidades de infantería en la entrada y disparando munición real.

Un informe publicado la pasada semana por la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM) afirma que las tropas israelíes perpetraron en el territorio palestino ocupado de Cisjordania 1.584 agresiones solo en octubre, que incluyen violencia física, destrozo de olivos, restricciones de entrada a olivares, quema de terreno, intimidación y disparos.

El mayor número de ataques se registró en la gobernación de Ramala (542 casos), seguida de Nablus (412) y Hebrón (401), detalla este organismo, que denuncia total impunidad ante estas agresiones.

