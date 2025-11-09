Mundo
Kallas: La UE solo avala el uso de la fuerza en defensa propia o con mandato de la ONU

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó este domingo que la posición de la Unión Europea frente a los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico contra lanchas supuestamente cargadas con drogas es "muy clara", ya que violan normas internacionales.

Según el derecho internacional, "solo se puede usar la fuerza por dos razones, o en defensa propia o sobre la base de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU", declaró.

A su llegada al Centro de Convenciones de Pozos Colorados, en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde participará en la IV Cumbre CELAC-UE, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores destacó también que el bloque europeo ha demostrado ser un socio "confiable" para América Latina y el Caribe, y subrayó los valores comunes que comparten ambas regiones.

"Estamos a miles de kilómetros de distancia, pero compartimos los mismos valores: creemos en el derecho internacional, en el Estado de derecho y en la democracia, y también luchamos juntos contra el cambio climático", declaró Kallas.

Añadió que en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea se abordarán temas como "las ciudades, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado", así como la cooperación en los foros multilaterales para "proteger el derecho internacional y abordar cuestiones como la energía, la transición digital y la lucha contra el cambio climático".

Sobre las notables ausencias y cancelaciones de líderes de ambos lados del Atlántico, Kallas se limitó a decir: "Agradezcamos a quienes están presentes".

Según la última comunicación oficial de la Cancillería colombiana, participarán nueve jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de un total de 60 invitados a Santa Marta, capital del departamento del Magdalena.

Aunque inicialmente estaba previsto que el encuentro se extendiera hasta el lunes, finalmente se reducirá a una sola jornada. Fuentes oficiales informaron a EFE que se espera tener lista esta tarde la Declaración de Santa Marta, con las principales decisiones del encuentro.