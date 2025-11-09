Katz responde a Erdogan: las órdenes de arresto "encajan más con su masacre contra kurdos"

"Erdogan, llévate tus ridículas órdenes de arresto y desaparece. Son más apropiadas para la masacre que cometiste contra los kurdos. Israel es fuerte y no tiene miedo", reza el mensaje, escrito en hebreo y turco, que compartió en X Katz.

"Solo verás Gaza a través de prismáticos", concluye, adjuntando una imagen generada por inteligencia artificial en la que se aprecia una caricatura de Erdogan mirando hacia Israel por unos prismáticos cuyas lentes muestran la bandera israelí y una representación de una Gaza devastada a sus espaldas.

Sus palabras se producen después de que el ministerio Fiscal de Turquía emitiera una orden de arresto contra Netanyahu, el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir y otros 35 altos cargos israelíes por presuntos "crímenes contra la humanidad" y de "genocidio".

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada 'Flotilla Global Sumud', en octubre pasado.

La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó también este domingo, después de que la Fiscalía turca emitiera la orden, que la llamada 'fuerza internacional de estabilización' que se pretende crear en la Franja de Gaza de acuerdo al plan de alto el fuego en vigor no incluirá soldados turcos.

"No habrá tropas turcas sobre el terreno (en Gaza) ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro", sentenció.

Aún se desconoce la lista de países que intervendrán en dicha fuerza de estabilización en Gaza, donde sigue en vigor el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, del que este lunes se cumple un mes en el que Israel ha matado a más de 240 gazatíes y las milicias palestinas a tres soldados israelíes.

La tregua sigue en su primera fase, en espera de que las milicias palestinas entreguen a los cuatro cuerpos de rehenes aún en Gaza para pasar a la segunda.