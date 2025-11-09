La aprobación de 'Declaración de Santa Marta' retrasa el cierre de la IV Cumbre CELAC-UE

La presentación de la declaración final de la cumbre estaba prevista para las 17:30 hora local (22:30 GMT), pero pasada esa hora, las partes siguen reunidas porque "las deliberaciones de la cumbre se están extendiendo más de lo previsto", según fuentes comunitarias.

La cumbre fue inaugurada esta mañana con discursos de los presidentes colombiano, Gustavo Petro, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una sesión en la que también intervinieron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Tras esas intervenciones y un almuerzo, las delegaciones participantes se retiraron a una sesión privada que se prolonga por más de cinco horas.

La IV Cumbre CELAC-UE inicialmente estaba programada para estos 9 y 10 de noviembre, pero por diversas razones, que van desde la baja asistencia de mandatarios y el regreso anticipado de algunos asistentes, se decidió que fuera de solo un día de duración.

