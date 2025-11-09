La UE y la CELAC reclaman la paz en Gaza y el acceso "inmediato" de ayuda humanitaria

"Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo", sostiene la 'Declaración de Santa Marta', aprobada al término de la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad caribeña.

Se trata del punto 15 de un total de 52 que tiene la declaración, donde piden también que "se garantice un acceso inmediato y sin trabas, así como la distribución sostenida y a gran escala de la ayuda humanitaria hacia y dentro de Gaza".

La letra pequeña del documento aclara, sin embargo, que Argentina, Ecuador y Paraguay se "desasocian" de este punto, mientras que Venezuela y Nicaragua lo hacen del conjunto de la declaración.

El bloque birregional expresa además su condena "inequívoca de los atentados terroristas" de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de "la escalada de violencia en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, tras el aumento de colonos, la expansión de los asentamientos ilegales y la operación militar de Israel".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Todas las partes deben cumplir con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario", señala el texto, donde la CELAC-UE también reafirman su compromiso "con la reconstrucción y la recuperación de Gaza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La IV Cumbre CELAC-UE reunió en Santa Marta a representantes de unos sesenta países de ambos lados del Atlántico, pero estuvo marcada por la notoria ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos.

Aunque inicialmente estaba previsto que se extendiera hasta el lunes, la cita concluyó de forma anticipada esta tarde.