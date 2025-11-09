Más de 12.000 personas disfrutan en Tenerife del único concierto de Morat en España

Morat volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del pop latino actual y miles de sus seguidores se congregaron desde primeras horas de la tarde del sábado para asegurarse un lugar privilegiado frente al escenario y ser parte de este concierto con entradas totalmente agotadas, según informó este domingo la organización del evento en un comunicado.

Más de 12.000 personas corearon los grandes himnos de la banda colombiana en el Estadio de Fútbol de Adeje, que vibró desde los primeros acordes de ‘Faltas tú’ y ‘Cómo te atreves’, hasta la emotiva despedida con ‘Besos en guerra’, pero tampoco faltaron otros grandes éxitos de la banda como ‘Debí Suponerlo’ y ‘Por si no te vuelvo a ver’.

Recién galardonados en Los 40 Music Awards Santander en la categoría de ‘Mejor Grupo o Artista en directo’, la banda volvió a demostrar, esta vez en las islas Canarias, por qué es merecedora de este reconocimiento.

Con absoluta complicidad entre ellos y apoyados de una espectacular escenografía, luces y pirotecnia, Morat se despidió de Tenerife en uno de los mejores momentos de su carrera, tras anunciar su participación en el festival de Coachella como broche de oro a su gira ‘Asuntos Pendientes’.

Tras este concierto en Tenerife, con el que cierran su paso por España para este 2025, la banda se prepara para continuar su gira mundial, que los llevará en los próximos meses a Latinoamérica, Estados Unidos y varios países de Europa.