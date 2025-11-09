Ocho desaparecidos en colisión de pesquero contra buque mercante en el este de China

El accidente se produjo en la madrugada del domingo en el litoral cercano a la ciudad de Weihay y provocó el hundimiento del pesquero, según autoridades marítimas citadas por la agencia oficial Xinhua.

De acuerdo al manifiesto de navegación había nueve personas a bordo del barco, de las que una fue rescatada y se encuentra en estado estable.

Equipos de rescate que incluyen barcos y helicópteros trabajan aún en la zona para tratar de localizar al resto de la tripulación, agregaron las mismas fuentes.