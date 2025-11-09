Presidente de Ecuador destaca millonaria financiación del BID para compra de medicamentos

"El BID apuesta por el Ecuador con USD 250 millones para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar el servicio de salud pública en todo el país", escribió en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado apuntó que este proyecto "es un compromiso con millones de ecuatorianos que merecen una atención médica digna y resultados reales".

Aseveró que el Comité de Salud tiene la misión "de hacer que cada centavo llegue a donde debe llegar: al abastecimiento de medicina a nivel nacional".

El mensaje lo publicó en momentos en que varios usuarios del sistema de salud público se han quejado por la falta de medicamentos en varios hospitales, algo que se registra desde hace varios meses.

La financiación se aprobó a través del proyecto 'Mejora de la calidad de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles', anunciado tras una reunión celebrada a inicios de mes entre Noboa y el vicepresidente ejecutivo del BID, Jordan Schwartz.

Entre las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en Ecuador se encuentran las cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer.

Ecuador lleva meses envuelto en una crisis sanitaria, entre otras razones, después de que el Ministerio de Salud descubriese que miles de medicamentos e insumos destinados a centros médicos, que carecían de ellos, se vendiesen en farmacias o locales clandestinos.

A principios de octubre pasado, el Gobierno anunció que había comenzado el proceso para ejecutar una compra masiva de medicinas y dispositivos médicos bajo una declaración de emergencia con el objetivo de abastecer a estos centros.

La decisión de realizar esta compra surgió tras la creación, en agosto pasado, del Comité Nacional de Salud Pública (Consap), mientras que el presidente Noboa había anunciado una inversión de 200 millones de dólares para fortalecer el sistema público de salud.

Este préstamo del BID se une a los 400 millones de dólares aprobados en junio para apoyar a Ecuador en su lucha contra la violencia criminal y a los 77 millones entregados el mismo mes para fortalecer proyectos de energía renovable.