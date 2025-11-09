Sánchez a Rosalía: "Has colocado a España en la cima de la música mundial"

"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", publicó Sánchez en un mensaje en su cuenta de X.

Este viernes 'LUX' se convirtió en el álbum de una artista femenina hispanohablante más escuchado en un solo día, el de su lanzamiento, de la historia de la plataforma, según Spotify. Hasta ahora, el lanzamiento más exitoso lo tenía Karol G con su 'Mañana Será Bonito', el album que lanzó en 2023.

Este sábado, un día después de su publicación, doce de las quince canciones que componen la versión digital de 'LUX', el nuevo y esperado disco de Rosalía, se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas.