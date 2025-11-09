Schumer, líder de la minoría demócrata, se opone al acuerdo para desbloquear el Gobierno

El acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que permitirá pagar los sueldos de los alrededor de 650.000 funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos de empleo.

Tambien dijo que pidieron al presidente Donald Trump que se reuna con el bando demócrata para lograr un acuerdo de proveer seguro médico a bajo costo para los ciuadanos "pero en lugar de eso, lo que hizo fue tomarlos como rehenes cortando el programa de asistencia de comida a familias, veteranos, a ancianos y niños y cancelando vuelos, cortando la calefacción mientras construye un salón de baile y un baño de oro y por eso tengo que votar no", afirmó el senador poco antes de la votación.

Como parte de las negociaciones de hoy, el bando republicano aseguró a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios del Obamacare, como han exigido.

Otro que se manifestó en contra del acuerdo fue el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom que calificó de "patético" el acuerdo.

"Esto no es un acuerdo, esto es entregarse y no vamos a doblar la rodilla", afirmó en su cuenta de X.