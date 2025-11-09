Secuestran a cinco militares colombianos en municipio fronterizo con Venezuela

"El día de hoy, cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame (Arauca), después de haber sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal", indicó la entidad en X.

La Defensoría exigió "la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas", y advirtió que, de no hacerse, "se podría configurar la infracción de toma de rehenes", una violación al derecho internacional humanitario (DIH).

El organismo reiteró su disposición a acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar la libertad de los militares y de todas las personas que permanecen secuestradas en el país.

En este mismo departamento permanecen secuestrados otros cuatro funcionarios, entre ellos dos policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, capturados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 20 de julio.

Arauca, fronterizo con Venezuela, es una de las regiones más golpeadas por la violencia de los grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, que se disputan el control de los pasos fronterizos y las economías ilegales.