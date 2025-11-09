Tailandia inicia el último adiós a la reina madre Sirikit con homenaje en Bangkok

El Buró de la Casa Real anunció que el público podrá rendir respeto a la reina madre en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat desde hoy y hasta el final de las ceremonias de cremación. Las visitas estarán abiertas todos los días entre las 8.00 y las 21.00 horas, con acceso a través de la puerta Manee Noparat.

Las autoridades pidieron a los asistentes que se vistieran de forma apropiada para el luto: los hombres deben evitar los vaqueros y las mujeres deben vestir falda o tela tradicional tailandesa.

El Gran Palacio y el templo del Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew) también reabrieron este domingo para los visitantes, aunque el acceso al salón del trono permanecerá restringido. Los turistas deberán seguir un recorrido designado que incluye la salida por la puerta Viman Teves tras pasar por el Museo Textil de la Reina Sirikit.

La reina madre Sirikit, viuda del rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) y madre del actual monarca, Maha Vajiralongkorn (Rama X), falleció el pasado octubre a los 93 años. Considerada un símbolo de la monarquía moderna tailandesa, fue ampliamente admirada por su labor social, su apoyo a la artesanía local y su papel en la proyección internacional del país.

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia.

Sus apariciones públicas fueron muy escasas desde 2012 cuando sufrió un derrame cerebral.