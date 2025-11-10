Aeroméxico anuncia dos nuevas rutas a Barcelona y París a partir de marzo y abril de 2026

En un comunicado, la aerolínea precisó que a partir del 28 de marzo próximo, operará seis vuelos semanales entre Ciudad de México y Barcelona.

Señaló que este nuevo servicio reafirma su compromiso con el mercado español, y apuntó que para verano de 2026 ofrecerá alrededor de 40 vuelos semanales hacia España, sumado a las rutas existentes hacia Madrid.

En cuanto al vuelo Monterrey-París, apuntó que el 13 de abril de 2026 comenzará tres vuelos semanales.

Destacó que esta nueva ruta "facilitará el acceso del norte de México a Europa, gracias a las conexiones con los socios de SkyTeam en el aeropuerto Charles de Gaulle".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambas rutas estarán operadas con equipos Boeing 787 Dreamliner, que cuentan con asientos tipo cama en la cabina Premier One, diseñados para brindar mayor comodidad en vuelos de largo alcance.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aeroméxico agregó que con estas incorporaciones, incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en un 11 %, respecto al año anterior.

De esta forma, prevé alcanzar "la mayor oferta de su historia en dicho continente", afirmó la aerolínea.

La ruta Ciudad de México–Barcelona ofrecerá más de 3.000 asientos semanales, y la de Monterrey–París, más de 1,500, añadió.

"Estas rutas forman parte de nuestra estrategia para atender la creciente demanda entre México y Europa", aseguró Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

El pasado 5 de noviembre, Aeroméxico anunció su regresó a los mercados financieros de México y Nueva York, con la emisión de una oferta pública de acciones con la que esperaba obtener alrededor de 178,8 millones de dólares.