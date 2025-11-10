AI: Somalia y el mundo no han protegido los derechos de desplazados climáticos somalíes

"Los recursos limitados y el conflicto actual no son excusa para descuidar las obligaciones internacionales y las medidas gubernamentales necesarias", afirmó en un comunicado el director regional de AI para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah.

"Tras declarar la sequía como desastre nacional (en noviembre de 2021), las autoridades deberían haber garantizado que hubiera recursos suficientes para proteger a las personas afectadas por la sequía, incluso solicitando ayuda internacional adicional", añadió.

El informe "Sin lluvia, sin alimentos, sin animales: el impacto de la sequía y el desplazamiento en los derechos humanos en Somalia" documenta como, entre 2020 y 2023, la sequía, junto al conflicto y la escasez de servicios, obligó a miles de personas a abandonar sus hogares y huir a campos de desplazados en el sur de Somalia y el norte de Kenia.

"Durante esos arduos viajes, las autoridades somalíes no proporcionaron ayuda, incluyendo servicios sanitarios y alimentos", lamentó AI.

La devastadora sequía que sufrió Somalia de manera persistente desde 2022 tuvo consecuencias graves para la población.

La escasez de agua llevó a los somalíes a beberla incluso contaminada, y esto aumentó el contagio de enfermedades como el cólera.

También disparó el precio de los alimentos, mientras las tierras de cultivo se secaron y cayeron los ingresos. Así, los somalíes se vieron arrojados al hambre, según AI.

La comida se vio también afectada por la falta de sistemas de alerta temprana, pues no se predijeron bien las inundaciones en las temporadas de lluvia que destruyeron el grano almacenado en depósitos bajo tierra.

Además, la falta de centros médicos obligaba a la población a caminar hasta cien kilómetros para tratarse.

"Somalia no ha cumplido con su obligación (...) de garantizar los derechos de las personas afectadas por la sequía al no aumentar su asignación al presupuesto sanitario, que es actualmente menos del 5 % de todo el gasto del Gobierno", subrayó AI.

Somalia no llega así al 15 % al que se comprometieron los Estados miembros de la Unión Africana.

Amnistía constató, asimismo, "que las autoridades somalíes no impidieron la separación de familias y el abandono de niños, ancianos y personas con enfermedades durante los desplazamientos provocados por la sequía".

La población, además, tuvo que dejar sus hogares repetidamente y, conforme el número de desplazados internos crecía en el sur, "los actores humanitarios carecían de los recursos adecuados para atender sus necesidades", alertó.

Esto obligó a muchos desplazados a cruzar la frontera hasta el campo de Dadaab, en el este de Kenia, una ruta costosa que puede durar hasta seis semanas.

"La contribución de Somalia al calentamiento global es insignificante, pero su población está sufriendo las peores consecuencias de la crisis climática, al tiempo que se enfrenta a un conflicto prologando y a la pobreza", deploró Chagutah.

"Los países con altos ingresos (...) deben intervenir y cumplir con su obligación de ayudar a Somalia a adaptarse a los efectos del cambio climático", concluyó.