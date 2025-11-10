Al menos 200 terroristas muertos en choques entre grupos yihadistas rivales en Nigeria

"Boko Haram y el ISWAP protagonizaron intensos enfrentamientos el domingo (pasado) en Dogon Chiku", en el estado de Borno en la zona del lago Chad, detalló a EFE por teléfono Mohammed Goni, un líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, milicia que apoya al Ejército nigeriano en la lucha antiterrorista).

"Según lo que pudimos averiguar de la gente de la zona, más de 200 combatientes fueron abatidos en los choques", añadió Goni, al precisar que la violencia estalló cuando Boko Haram intentó recuperar el control de dicha zona, dominada por el ISWAP.

"Nos alegra que se hayan producido los enfrentamientos. Es bueno para la paz del noreste" del país, golpeado por la violencia yihadista desde hace años, celebró el líder de la CJTF.

Además de los muertos, más de treinta terroristas resultaron heridos y muchas armas fueron destruidas, aegún Goni.

También confirmó a EFE los hechos y la cifra de muertos un oficial superior del Ejército que quiso mantener el anonimato. "Sí, los dos grupos se enfrentaron el domingo y al menos 200 combatientes de ambos bandos murieron", señaló esa fuente, sin facilitar más detalles.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.