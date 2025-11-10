Al menos un muerto en un ataque israelí en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego

El funcionario no dio detalles de la muerte, si bien estos ataques se producen a diario contra palestinos que cruzan la 'línea amarilla', la frontera imaginaria hasta la que las tropas israelíes se retiraron cuando entró en vigor la tregua hace hoy un mes y tras la cual el territorio permanece bajo su control.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge que el ataque al este de Jan Yunis ha matado a dos personas, entre ellas un menor de edad, si bien Sanidad aún no ha podido confirmar esta información.

Según el recuento de Sanidad, actualizado con datos hasta este domingo, el Ejército israelí ha matado a 242 personas en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor hace hoy un mes. Además, 622 han resultado heridas por estos ataques.

En total, al menos 69.179 personas han muerto en Gaza a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023.

El ministerio registró además la muerte de tres personas a lo largo del sábado: un fallecido ese mismo día en un ataque israelí y otros dos cuyos cuerpos fueron recuperados de los escombros. Otras tres personas resultaron heridas en ataques a lo largo del día.

En este último mes, los equipos de rescate han recuperado entre escombros o lugares de difícil acceso los cadáveres de 529 personas.