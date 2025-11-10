Albares visita Londres para mejorar la cooperación y fortalecer la alianza con el R.Unido

Según una nota del ministerio español de Exteriores, la firma el pasado septiembre de un nuevo Marco Estratégico Bilateral ha permitido profundizar la relación de España con el Reino Unido en temas tan diversos como crecimiento sostenible, política exterior y de desarrollo, relaciones entre ambas sociedades, política climática y energética, seguridad y defensa europea, cooperación judicial y migración, y transporte.

Una vez encauzado el contencioso de Gibraltar, las relaciones entre los dos países atraviesan un momento dulce, reforzado por la cercanía ideológica socialdemócrata de sus jefes de Gobierno, Pedro Sánchez y Keir Starmer, comprometidos a hacer que los dos países "sean más justos, seguros y prósperos" en un mundo de crecientes desafíos.

Y en relación con un eventual acercamiento post-Brexit entre España y el Reino Unido, en pro de "la estrecha asociación que sería deseable", el Gobierno español recuerda que "queda mucho trabajo por hacer para cerrar las negociaciones" entre el bloque comunitario y Londres.

En cuanto a la escena internacional, los ministros compartieron su preocupación por la grave situación sobre el terreno en Ucrania y, en particular, por los continuos bombardeos de Rusia contra infraestructuras civiles críticas, así como la necesidad de seguir reforzando la seguridad de Ucrania.

