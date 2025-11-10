Arca de la Ruta de la Seda: buque hospital chino llega a Nicaragua para misión humanitaria

"Hoy es un gran honor para Nicaragua y para todos los nicaragüenses ser el primer país latinoamericano en recibir este buque hospital que lleva el nombre del Arca de la Ruta de la Seda perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación de la hermana República Popular China", dijo el jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés, al dar la bienvenida en un acto oficial.

El jefe militar explicó que la tripulación de ese "buque hospital viene a desarrollar esta histórica visita de intercambio con carácter humanitario con el Ejército de Nicaragua y, sobre todo, a brindar atención médica altamente calificada a la población, junto a médicos de nuestro país".

El navío, con 389 tripulantes, atracó en la costa del Pacífico nicaragüense y permanecerá en el puerto de la ciudad de Corinto (oeste) hasta el próximo 15 de noviembre.

Ese buque es parte de la "Misión Armonía 2025”, iniciativa humanitaria de China para ofrecer atención médica gratuita y fortalecer lazos internacionales. La embarcación ha visitado Fiji y Tonga, y Nicaragua es el primer país de América Latina que visita para brindar servicios y fomentar intercambios culturales y diplomáticos.

"El 'Arca de la Ruta de la Seda' es el buque hospital oceánico más reciente diseñado y construido por China, con capacidades avanzadas para realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos", posee 14 departamentos clínicos y siete unidades auxiliares de diagnóstico, con capacidad para acoger hasta 300 pacientes a la vez.

En simultáneo, su infraestructura le permite realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos, desde cirugía general y ortopedia hasta obstetricia, ginecología y oftalmología.

También está equipado con un helicóptero a bordo para evacuaciones médicas y rescates de emergencia, y proporcionan consultas gratuitas, diagnósticos y cirugías a miles de personas en cada puerto.

En Fiji completó una visita de siete días brindando 3.330 atenciones y 426 cirugías, mientras que en Tonga finalizó su misión, atendiendo a más de 5.000 personas, según Managua.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente Daniel Ortega, quien suele despotricar del "imperialismo de Estados Unidos", calificó de "mejor regalo navideño" y "una gran noticia" el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de "asociación estratégica".

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche anterior.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China.