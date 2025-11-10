Argelia toma nota de la petición de Alemania para indultar al escritor Boualem Sansal

La Presidencia argelina confirmó, mediante un comunicado, la recepción de la solicitud por parte de Steinmeier para indultar al escritor sin brindar más información sobre la futura decisión.

En su solicitud presentada este lunes, Steinmeier consideró el indulto como "gesto humanitario" hacia el autor de casi 80 años y enfermo de cáncer, y se ofreció a darle acogida en el país centroeuropeo, al cumplirse un año de su encarcelamiento.

El escritor argelino, premiado varias veces en Europa, fue detenido el pasado 16 de noviembre de 2024 en el aeropuerto de Argel y condenado en marzo a cinco años por atentar contra la unidad y la economía nacionales, tras unas declaraciones que hizo a un medio francés de ultraderecha cuestionando las fronteras entre Argelia y Marruecos.

La encarcelación de Sansal agravó aún más la crisis entre Argelia y Francia, que comenzó en julio de 2024 con el reconocimiento por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo, ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques) con su primera novela.