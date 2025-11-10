Arrestan en sur de México a 20 personas ligadas con grupo criminal

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en sus redes sociales que el detenido está vinculado con una agresión en Macuspana, Tabasco, el pasado 8 de noviembre, donde dos mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos.

“Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga”, apuntó el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que tras los hechos del pasado sábado, se desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando ‘N’, “señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la zona”.

En total, señaló la dependencia, se detuvieron a 20 personas, entre ellas el líder del grupo y cuatro policías municipales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar, además, se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de metanfetamina, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el operativo participaron miembros de la SSPC, de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De febrero a principios de noviembre, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- detuvo a más de 8.517 personas y se confiscaron casi 107 toneladas de droga, entre ellas 494 kilogramos de fentanilo.