Bienal de Bogotá, el evento artístico con mayor participación hasta la fecha en Colombia

"Más de tres millones de personas se conectaron de alguna forma con la Bienal, más de 500.000 en sus sedes y más de dos millones y medio que visitaron o recorrieron las obras en el espacio público", precisó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte señaló que, a pesar de que "hay importantes antecedentes de bienales de arte en Colombia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena", la BOG25 marcó un hito "para el ecosistema artístico de la ciudad y del país", al ser la más extensa que se ha realizado hasta la fecha.

Según el organismo, la feria de arte logró "instalar una nueva conversación ciudadana", ya que contó con la participación de "más de 250 artistas locales, nacionales e internacionales de 12 países", lo que la convierte en "la más amplia y diversa que se haya registrado".

La feria también destacó por su impacto "social, de inclusión y diversidad" al contar con la "participación de personas en situación de discapacidad, exhabitantes de calle y personas en proceso de superación de vida de calle", así como con personas con discapacidad cognitiva.

Además, fueron realizados tres murales en el sur de la ciudad, "construidos por mujeres en diálogo con la comunidad, bajo el título de 'Voces de lucha, mujeres de barrio'".

Por otro lado, el evento "también propició espacios artísticos y académicos para que artistas de Bogotá, Colombia y el mundo dialogaran en torno al eje curatorial de la Bienal, 'Bogotá, ensayos sobre la felicidad', una línea conceptual sugerente y desafiante".

En el marco de la feria se realizaron 64 actividades formativas y explicativas con participación de 4.573 personas en comunidades, instituciones y colectivos locales, y se organizaron visitas guiadas para colegios con una participación de 2.905 estudiantes.