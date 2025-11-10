Bruselas subraya que sigue trabajando en medidas para incrementar presión sobre Putin

"Continuamente trabajamos en nuevos modos para incrementar la presión sobre Putin para garantizar que viene a la mesa de negociación", declaró la portavoz de la CE Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Preguntada por el vigésimo paquete de sanciones, recalcó que el trabajo sobre ese tema es "confidencial", así como los plazos para presentar nuevas medidas restrictivas, pero apuntó que el Ejecutivo comunitario, "por supuesto, está trabajando continuamente en eso".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia.

"Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando. Agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que es necesario intensificar la presión", dijo Zelenski.

Concretamente, Zelenski pidió una decisión europea para dedicar los activos rusos congelados a la defensa de Ucrania e intensificar las sanciones sobre el sector energético ruso.

"Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la industria energética rusa, sin excepciones", subrayó.

Zelenski dijo que la energía nuclear rusa todavía no está sujeta a sanciones y pidió una mayor presión sobre el comercio de petróleo y gas.

"Esperamos decisiones relevantes de Estados Unidos, Europa y el G7. Gracias a todos los que están dispuestos a ayudar y actuar para proteger vidas", indicó.