Burger King se asocia con CPE para duplicar sus establecimientos en China en cinco años

De esta manera, CITIC Private Equity (CPE), un grupo de activos alternativos (capital riesgo y capital privado) con sede en Pekín, pagará a Restaurant Brands International (RBI), multinacional propietaria de Burger King, aproximadamente 350 millones de dólares para obtener hasta un 83 % de participación de la empresa conjunta, informó la cadena en un comunicado.

RBI mantendrá el 17 % restante de Burger King China, además de un asiento en el consejo de administración.

La creación de la empresa conjunta augura un aumento en el ritmo de desarrollo de la marca estadounidense en el mercado chino, con el objetivo de duplicar el número de establecimientos en los próximos cinco años y expandirse a más de 4.000 locales en 2035, informa la compañía.

La inversión de CPE abarcará tanto la expansión de restaurantes como el marketing y la innovación del menú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio llega después de que en febrero RBI informara que una de sus filiales adquirió todas las participaciones que tenían sus anteriores socios en Burger King China, el operador turco de comida TFI y la firma estadounidense de capital privado Cartesian Capital, por alrededor de 158 millones de dólares en efectivo, para buscar un nuevo operador local como socio.

Burger King ha pasado de contar con 60 establecimientos en 2012 en toda China a tener 1.250 locales hoy en día.

Sin embargo, en los últimos años la desaceleración económica y el auge de la competencia local en el gigante asiático han hecho que algunas multinacionales como Starbucks y ahora Burger King rediseñen sus estrategias comerciales en el mercado chino.

"China sigue siendo una de las oportunidades a largo plazo más emocionantes para Burger King a nivel mundial. Nuestras inversiones recientes y esta empresa conjunta reflejan nuestra confianza en el mercado chino", apuntó el consejero delegado de RBI, Joshua Kobza, en un comunicado.

Por su parte, el director general de CPE, Mark Mao, señaló que quieren aprovechar su "compromiso y profundo entendimiento del consumidor chino" para "llevar las hamburguesas de Burger King a más clientes en todo el país".