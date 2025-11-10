Canadá deja de ser un país libre del sarampión por un brote que ha provocado 5.100 casos

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha notificado la situación tras confirmar "la transmisión sostenida de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo superior a un año".

La OPS denominó a Canadá un país libre del sarampión en 1998.

El país norteamericano, en el pasado considerado un modelo para las campañas de vacunación, ha experimentado un minoritario pero persistente movimiento antivacunas desde la pandemia.

A principios de 2025, Canadá sufrió su primera muerte por sarampión en décadas, la de un bebé nacido prematuramente, al mismo tiempo que los casos se disparaban en las provincias de Alberta y Ontario, ambas gobernadas por partidos conservadores, y entre comunidades religiosas.

Estas dos provincias han tenido este año el 84 % de todos los casos de sarampión del país.

Según los datos de PHAC, la cobertura de la primera de las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola pasó del 90 % en 2019 al 83 % en 2023. La segunda dosis se redujo del 86 % al 76 % en ese periodo.

PHAC dijo hoy que "está colaborando con la OPS" y organizaciones nacionales "para aplicar acciones coordinadas centradas en mejorar la cobertura de vacunación, reforzar el intercambio de datos, optimizar los esfuerzos generales de vigilancia y ofrecer orientaciones basadas en la evidencia científica".

Las autoridades sanitarias canadienses añadieron que Canadá podrá volver a ser considerado un país libre del sarampión una vez que se interrumpa la transmisión de la cepa vinculada al brote actual durante al menos 12 meses.