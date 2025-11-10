Chilenas Codelco y SQM reciben aprobación de regulador chino para concretar su asociación

La autorización china se suma a las emitidas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile en abril de 2024 y por las autoridades de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea, en el marco de los estándares internacionales de buenas prácticas en operaciones de concentración económica de alcance global.

"Para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética", afirmó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

"Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país", agregó el ejecutivo de la mayor productora de cobre del mundo.

De igual manera, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó la cuota de extracción de litio desde el Salar de Atacama correspondiente al período 2031-2060, asegurando la continuidad de la operación bajo un marco regulatorio definido.

La chilena SQM y la estadounidense Albemarle son las dos únicas compañías que hasta ahora explotan litio en Chile y lo hacen en el Salar de Atacama, de propiedad estatal.

El acuerdo, señaló Codelco, representa una "ampliación natural de su portafolio hacia el litio, complementando su histórica posición en el cobre y abriendo nuevas líneas de negocio con alto potencial de crecimiento y valor estratégico".

Para SQM, en la misma línea, "la alianza con Codelco asegura la continuidad operativa en el Salar de Atacama con criterios aún más estrictos en materia de eficiencia, innovación, sostenibilidad y colaboración".

Codelco fue designada por el presidente Gabriel Boric para liderar su ambiciosa estrategia que busca convertir al Estado chileno en uno de los mayores actores en la industria mundial del litio.