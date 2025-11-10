China pide a EEUU cooperar para garantizar entorno “justo y estable” en el sector naviero

La portavocía del Ministerio de Comercio chino afirmó este lunes en un comunicado que la decisión “añade certidumbre y estabilidad” a las relaciones económicas bilaterales y a la economía global, al tiempo que expresó la voluntad de Pekín de mantener “una comunicación y consulta basadas en el respeto mutuo y la igualdad”.

El organismo se refería a la suspensión, por un año, de la aplicación de las medidas de la Sección 301 de Estados Unidos sobre los sectores marítimo, logístico y de construcción naval chinos, anunciada el lunes por Washington.

En respuesta, Pekín decidió igualmente levantar durante doce meses las tasas portuarias recíprocas que había impuesto en octubre.

El ministerio calificó estos pasos de “acciones importantes” que demuestran la disposición de ambas partes a “cumplir los consensos alcanzados” en las recientes conversaciones económicas y comerciales entre los presidentes de China y Estados Unidos.

Las suspensiones se enmarcan en la tregua de un año pactada a comienzos de mes entre ambos países, que incluye también la rebaja de aranceles medios estadounidenses a productos chinos, la relajación de controles a la exportación de tierras raras y la reanudación del comercio agrícola bilateral.

Asimismo, China se comprometió a reforzar el control sobre los precursores químicos del fentanilo y a suspender durante un año un arancel adicional del 24 % sobre bienes estadounidenses.