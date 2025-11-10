China protesta "enérgicamente" contra UE por discurso en Eurocámara de alto cargo taiwanés

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Lin Jian calificó a la IPAC de "organización financiada por múltiples entidades antichinas" y acusó a la alianza de "maliciosamente exagerar temas relacionados con China" y de servir como "herramienta del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) taiwanés para apoyarse en potencias extranjeras y buscar relevancia".

"Los políticos 'independentistas' de Taiwán, confabulados con dicha organización, tratan de ganar atención mediante una farsa política. Sus maniobras no tendrán éxito", afirmó Lin, quien reiteró que los intentos del PDP por "impulsar actividades secesionistas" están "condenados al fracaso".

"Sin importar cómo se agiten las fuerzas separatistas del 'independentismo taiwanés' ni las pequeñas acciones que realicen para buscar espacio internacional, solo dejarán al descubierto sus vergonzosos intentos de dividir el país. Nada podrá detener la tendencia histórica hacia la reunificación completa de China", subrayó.

Lin instó al Parlamento Europeo a "ver la verdad con claridad, distinguir entre el bien y el mal y a no enviar señales erróneas a las fuerzas independentistas taiwanesas".

También pidió a la institución "evitar ser utilizada" por dichas fuerzas.

La reacción de Pekín se produce tras el discurso de Hsiao, primera dirigente taiwanesa en intervenir en la historia del Parlamento Europeo, en el que pidió una mayor inclusión de la isla en organismos internacionales y advirtió de la "creciente presión militar" china.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación nacional", uno de los objetivos declarados del presidente, Xi Jinping.

El Gobierno de Taiwán, liderado desde 2016 por el PDP, una formación de tendencia soberanista, defiende que la isla ya es 'de facto' un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.