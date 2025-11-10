Comité UNRWA: De los 600 camiones diarios de ayuda pactados solo entran en Gaza unos 150

Las Palmas (España), 10 nov (EFE).- De los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria pactados en el alto al fuego en Gaza solo están entrando unos 150, cantidad que impide revertir la hambruna y la crisis sanitaria en la franja, denunció este lunes la directora ejecutiva del comité español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí.