Comité UNRWA: De los 600 camiones diarios de ayuda pactados solo entran en Gaza unos 150

Martí recordó que "cientos de miles de personas enfermas no tienen acceso a medicamentos" en el enclave a pesar del cese al fuego, que no hay agua potable y, que debido a las "toneladas de residuos, basura y escombros en el suelo de Gaza, se están propagando las enfermedades y epidemias entre la población".
La directora ejecutiva del comité español de esta agencia de Naciones Unidas advirtió de que "Israel no está cumpliendo con los puntos establecidos en el alto al fuego, entre ellos dejar de disparar y de matar", y recordó que más de 200 personas han muerto en la franja desde su declaración hace un mes.
Martí ha destacado la movilización en España y "la fortuna de que la ciudadanía española está muy concienciada sobre la situación que está atravesando la población palestina", tanto en Gaza como en Cisjordania, "que está siendo absolutamente asediada por el Ejército israelí".
Más de 240 palestinos han muerto en tiroteos y bombardeos del Ejército de Israel en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego hace hoy un mes.
Estos ataques se producen habitualmente cuando gazatíes cruzan la "línea amarilla", una demarcación imaginaria hasta la que se retiró el Ejército de Israel cuando comenzó el alto el fuego.
Israel mantiene bajo su control aún todo el perímetro entre la línea amarilla y la frontera entre Gaza y el territorio israelí y, alegando la defensa propia de las tropas, abate habitualmente a quienes acceden allí.