Con arte y cocina, la ciudad estadounidense de Santa Ana se prepara para el Mundial 2026

Con su mezcla de arte urbano, gastronomía y espíritu futbolero, esta ciudad busca consolidarse como uno de los destinos más atractivos para disfrutar del Mundial.

La organización oficial de turismo de la ciudad, Travel Santa Ana, destacó a EFE las ventajas que hacen de este lugar un “destino único” para los viajeros mexicanos y latinoamericanos.

La localidad conecta con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, como por el puente peatonal (CBX, por sus siglas en inglés), que une directamente una terminal en San Diego con el Aeropuerto de Tijuana.

Junto con las conexiones ferroviarias de Amtrak, hacia el condado de Orange, la posicionan como un lugar ideal para quienes planean asistir a los partidos en Los Ángeles.

Con más de 4.500 habitaciones distribuidas en zonas como MacArthur Corredor, Hotel Terrace, South Coast Metro y Santa Ana North, la ciudad vive un crecimiento hotelero que se acelera ante la expectativa del Mundial, buscando atender tanto a aficionados como a delegaciones deportivas durante el evento.

Además, Santa Ana ofrece su diversidad culinaria, desde propuestas locales como Benchmark o Chapter One, que “fusionan la hospitalidad californiana con el talento de chefs mexicanos”, hasta restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, como Omakase by Gino y Lola Gaspar.

Más allá del deporte y la comida, la ciudad presume una “vida cultural vibrante”, con un centro urbano que alberga más de 200 murales, galerías y espacios públicos intervenidos en colaboración con la California State University, además del Grand Central Art Center, que exhibe obras de artistas locales e internacionales.

Para las personas que buscan experiencias de compras o vida nocturna, Santa Ana brinda desde tiendas con productos hechos a mano hasta un ambiente animado que refleja la diversidad cultural y latina que la caracteriza.

Con su cercanía a Los Ángeles, Santa Ana emerge como un punto cultural y gastronómico del sur de California para vivir la emoción del fútbol con el sabor y la calidez de su comunidad.