Conferencia Episcopal española concede verosimilitud a posible pederastia de un obispo

En declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Argüello ha asegurado que la Iglesia quiere "conocer la verdad" y ha pedido colaboración a la Diócesis implicada, a la vez que ha declarado que "no corresponde" a la Conferencia Episcopal Española apartar temporalmente a Zornoza, sino a la Santa Sede.

Argüello ha reaccionado así a la información publicada este lunes por el diario El País, que asegura que el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

"La valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así. El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación", ha señalado el representante de los obispos, antes de inaugurar unas jornadas del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

"Queremos conocer la verdad, de ahí nuestro deseo de colaboración de la Diócesis implicada. La Conferencia Episcopal no lo está, pero siempre podemos colaborar para el conocimiento de la verdad, la reparación de la víctima si se confirma que ha sido objeto de unos abusos, y el acompañamiento a las personas afectadas", ha abundado.

El presidente de la Confederación Episcopal ha subrayado que la presunción de inocencia constituye la base del sistema jurídico, civil y social y ha asegurado que, por ello, se mueven entre el dolor que "producen los indicios de verosimilitud de la denuncia y el dolor de una presunción de inocencia que pueda verse mal parada cuando se abre un proceso".

Argüello ha celebrado que la normativa eclesial y los pasos dados en la Santa Sede y en la Iglesia Española permitan abrir un procedimiento para "conocer la verdad, el dolor de una posible víctima y el de un obispo al que pudiera habérsele acusado falsamente" de un caso sucedido hace "en torno a 25-30 años", mientras que en la jurisdicción civil "está prescrito".

Sobre la posibilidad de destituir a Rafael Zornoza, ha explicado que la Conferencia Episcopal Española "no tiene autoridad jurídico-canónica sobre los obispos", sino que esta corresponde al Vaticano y a sus autoridades judiciales.

"Me imagino que con un obispo que hace 14 o 16 meses que ha presentado su renuncia, que ha surgido este asunto y que además está enfermo, las posibilidades de que su renuncia sea aceptada son altas, pero no depende de mí ni de la Conferencia Episcopal Española, sino que depende de la Congregación o Dicasterio para los Obispos y del Papa, o de una petición de medidas cautelares por parte de la jurisdicción afectada", ha resaltado.

En este caso, Argüello ha dicho que la jurisdicción competente para la investigación es el Tribunal de La Rota Romana, pero para las decisiones lo es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, ante el que se ha presentado la denuncia.

Una vez que la denuncia llega al Arzobispo de Sevilla, que preside la provincia eclesiástica en la que está la Diócesis de Cádiz, "de común acuerdo con el Dicasterio se confía la fase de investigación al Tribunal de La Rota Romana", una fase de investigación que "empezó en las dos semanas pasadas", ha aclarado.

Luis Argüello ha alegado que, aunque tiene su propia opinión, como presidente de la Conferencia Episcopal Española "debe reservarse" sus valoraciones personales, si bien ha admitido que si durante la investigación se pregunta al órgano que preside darán "la opinión siguiendo los cauces establecidos".

"La Conferencia Episcopal acepta y aceptará la decisión que se tome por quien corresponde", ha añadido.

Previamente a estas declaraciones, fuentes de la CEE expresaron en declaraciones a EFE su "respeto" al trabajo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

Según la información publicada por El País, la investigación a Zornoza se centra en presuntos abusos sexuales continuados cometidos contra un menor en 1994, cuando tenía 14 años, y que se prolongaron hasta que cumplió los 21.

Los abusos ocurrieron, según la denuncia, cuando Zornoza, de 76 años, era sacerdote en la diócesis de Getafe (Madrid) y dirigía el seminario.

El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica.

Esto convierte al obispo de Cádiz y Ceuta en el primer prelado en España conocido públicamente bajo investigación del Vaticano por acusaciones de pederastia.

Por su parte, la diócesis de Cádiz y Ceuta emitió este lunes un comunicado para informar de que Zornoza ha suspendido “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”.

La nota afirma también que las acusaciones que publica El País, "referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas".