Cuarenta y dos migrantes desaparecieron en la ruta del Mediterráneo Central en una semana

Argel, 10 nov (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este lunes de que 42 migrantes desaparecieron en la ruta del Mediterráneo Central durante la semana del 2 al 8 de noviembre, mientras que dos cuerpos fueron recuperados sin vida y 568 personas fueron devueltas a Libia, tras la interceptación de sus barcas cuando intentaban alcanzar costas europeas.