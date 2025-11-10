Destituida la directiva de la empresa de trenes eslovaca tras accidente con 79 heridos

"Pido al ministro de Transporte que, de manera inmediata, cese a toda la dirección de ZSSK", declaró el primer ministro, el populista Robert Fico, tras una reunión de emergencias del Ejecutivo.

Este ha sido el segundo accidente de ferrocarril en Eslovaquia en dos meses. El pasado 13 de octubre cincuenta personas resultaron heridas en la colisión frontal de dos trenes rápidos en la localidad de Roznava, en el sureste del país.

"Sin perjuicio de la responsabilidad directa de la directiva, se trata de un segundo siniestro en poco espacio de tiempo en transporte de personas, y en un corredor modernizado (con el sistema ETCS), donde la medida de seguridad es máxima", añadió Fico.

La propia ZSSK anunció ya ayer que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo y entró en una vía por la que circulaba otro convoy, al que embistió por detrás a unos 100 kilómetros por hora.

De los 79 heridos hospitalizadas, peligra la vida de dos, mientras que otro tiene heridas graves pero su estado es estable.

La colisión se produjo a 20 kilómetros de Bratislava entre dos trenes de pasajeros que se dirigían a la capital eslovaca.

Unas 800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes, según informó el ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok.

En el dispositivo de socorro participaron quince ambulancias, además de 60 policías y 70 bomberos.

Fico también ha anunciado compensaciones financieras a las víctimas, así como un plan de aceleración de la instalación de sistemas de seguridad en los trenes del país, un plan que requerirá "cuantiosas sumas de dinero".