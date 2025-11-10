Detenido estadounidense en Paraguay acusado de procesar cannabis en laboratorio ilegal

La Senad dijo en un comunicado que el sujeto ingresó al país en junio pasado "con el objetivo de estructurar una red de distribución nacional e internacional de marihuana en distintas presentaciones comerciales".
"Durante el allanamiento, los intervinientes constataron la existencia de un laboratorio de fabricación de aceite de cannabis con alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol), además de un sistema de empaquetado de cigarrillos de marihuana listos para la comercialización", informó la Senad.
El titular del organismo antidroga, Jalil Rachid, afirmó en un video difundido por la institución que el estadounidense adulteraba los porcentajes de THC para "aumentar la sustancia psicoactiva en los productos que ofrecía" para la venta.
El funcionario destacó que a partir de una denuncia anónima se hizo el trabajo de inteligencia que permitió el allanamiento de la vivienda y el desmantelamiento del laboratorio clandestino.
