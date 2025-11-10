Detenido estadounidense en Paraguay acusado de procesar cannabis en laboratorio ilegal

Asunción, 10 nov (EFE).- Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay detuvieron a un ciudadano estadounidense al acusarlo de procesar aceite de cannabis y empaquetar cigarrillos de marihuana en un laboratorio clandestino instalado en la ciudad de Luque, vecina de Asunción, informó este lunes esa institución.