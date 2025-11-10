Ecuador entra en la semana donde decidirá si va a una Asamblea Constituyente

Además de la Constituyente y la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional, los ecuatorianos votarán si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y suprimir la financiación estatal de los partidos políticos.

Casi 14 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas (el voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 65 años) en las 24 provincias del país. A ellos se suman 481.373 nacionales residentes en el exterior que también podrán ejercer su derecho, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral realizó un simulacro de votación el pasado domingo para "enviar un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular", declaró su presidenta, Diana Atamaint.

El presidente Daniel Noboa, principal impulsor del referéndum, recibió licencia de la Asamblea Nacional para ausentarse de sus funciones y hacer campaña por el 'Sí' hasta el jueves 13 de noviembre, día en el que finaliza la campaña. Los días posteriores, hasta el domingo, regirá el silencio electoral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el correísmo, principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han centrado sus esfuerzos en promover el 'No'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras organizaciones, como el Centro Democrático y Sociedad Patriótica, también se oponen a la consulta. Las campañas se desarrollan tanto en redes sociales como en recorridos territoriales, donde se han colocado carteles.

La principal motivación de Noboa para instalar una Asamblea Constituyente es dejar atrás la Constitución vigente, aprobada en 2008 con el impulso del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

Este lunes, el mandatario declaró que espera que se redacte "una Constitución donde el bien esté por encima del mal", en alusión al incremento del crimen organizado que, junto con otros factores, ha desatado la actual crisis de violencia e inseguridad.

El referéndum se celebra en medio de una crisis de seguridad y violencia sin precedentes, considerada la más grave de la historia reciente del país y una de las principales inquietudes del actual Gobierno de Daniel Noboa (2025-2029), quien gobierna desde 2023.

Estados Unidos seguirá muy de cerca el resultado de la votación sobre la propuesta de volver a acoger bases militares extranjeras, antes el interés de la administración de su presidente, Donald Trump, de volver a disponer de un punto de operaciones en el Pacífico Este Tropical.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya operaron una base en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial y entre 1999 y 2009 en la costera ciudad de Manta, hasta que la prohibición impuesta en la Constitución de Correa les obligó a salir.

Las recientes visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reabrieron la posibilidad de volver a tener tropas y equipos militares en territorio ecuatoriano si el país aprueba el 'Sí'.

Las otras dos preguntas pretenden reducir de 151 a 73 el número de asambleístas nacionales y eliminar la obligatoriedad de financiar a partidos políticos con recursos públicos. La medida pretende que sean solo los afiliados y simpatizantes los que apoyen económicamente a las formaciones.