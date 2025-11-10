El aumento de los ingresos reales de los españoles se ralentiza en el segundo trimestre

Esa subida del 0,17 % entre abril y junio fue netamente inferior a la del 0,53 % del producto interior bruto (PIB) per cápita en España en ese mismo trimestre, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este lunes las cifras de los 19 países miembros para los que se elabora esta estadística.

Los ingresos reales están integrados por todo tipo de remuneraciones como los salarios, las rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que perciben las familias, y a eso se le descuentan los impuestos para determinar el dinero que finalmente les queda disponible.

En el segundo trimestre, progresaron más que en el primero en 12 de los 19 países para los que la OCDE ofrece datos, y en particular en Polonia, con un alza del 3,1 % gracias a la reducción de la inflación y a un incremento de las prestaciones sociales y de las rentas de la propiedad. El PIB por habitante en Polonia mejoró un 0,9 % entre abril y junio.

En el otro extremo, los ingresos reales se redujeron un 0,6 % tanto en Chile como en Países Bajos en el segundo trimestre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a los principales socios europeos de España, la mejora fue del 0,3 % en Alemania, en el Reino Unido, en Italia y en Francia.