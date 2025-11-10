El CAC-40 gana un 1,32 % animada por posible fin del cierre del Gobierno federal de EE.UU.

Un optimismo fundamentado por la que parece inminente llegada a su fin del cierre de la Administración estadounidense, tras 41 días de parálisis presupuestaria. Un grupo de ocho senadores demócratas acordó unir fuerzas con los republicanos en un proyecto de ley para poner fin a esa situación.

De las últimas nueves jornadas del índice, ocho se han saldado con pérdidas (y la única con ganancias fue un simbólico +0,08 % el pasado miércoles).

De entre los 40 títulos, 26 terminaron en verde y solo cuatro en rojo y se llevaron a cabo intercambios por valor de 3.085 millones de euros.

Los cuatro títulos que terminaron en rojo este lunes fueron el grupo francés de laboratorios Eurofins Scientific (-0,48 %), la empresa de telefonía Orange (-0,14 %), la sociedad de productos de belleza L'Oreal (-0,14 %) y el grupo agroalimentario Danone (-0,03 %).

