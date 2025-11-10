El DAX 40 rebota un 1,65 % tras los avances para reabrir la Administración estadounidense

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,65 % en 23.959,99 puntos.

Varios senadores demócratas alcanzaron un acuerdo con los republicanos para poner fin a 40 días del cierre del Gobierno federal y permitir pagar a los funcionarios y a agencias hasta el 30 de enero.

El nuevo proyecto de ley debe ser votado en el pleno del Senado y obtener el aval de la Cámara de Representantes.

Ha quedado en un segundo plano la preocupación por las elevadas sobrevaloraciones de los precios de las acciones de compañías tecnológicas de inteligencia artificial.

Commerzbank se disparó un 6,6 %, hasta 33,91 euros, después de una recomendación de compra de sus acciones del Deutsche Bank, que sube su cotización objetivo hasta 37 euros, tras los buenos resultados del tercer trimestre. A su vez, Deutsche Bank se apuntó un 4,4 %, hasta 32,45 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,6 %, hasta 106,50 euros, tras una recomendación de compra de Jefferies, que establece una cotización objetivo de 134 euros porque ve potencial de rentabilidad debido a que se mantendrá la demanda de sus productos ya que Europa y EEUU deben modernizar sus redes eléctricas.

El grupo tecnológico e industrial Siemens también avanzó un 3,5 %, hasta 245,70 euros, después de que la agencia Bloomberg informara de que se quiere escindir de su filial de tecnología sanitaria Siemens Healthineers, en la que tiene una participación del 71 %.

La reaseguradora Hannover Rück ganó un 3,5 %, hasta 257,40 euros, después de publicar sus resultados del tercer trimestre y pronosticar mayores beneficios este año de lo previsto inicialmente.

La empresa de sabores y olores Symrise perdió un 1,1%, hasta 71,50 euros, la de energía E.on cayó un 0,9 %, hasta 16,01 euros, y Beiersdorf cedió un 0,9 %, hasta 92,72 euros.