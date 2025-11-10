El Ejército de Nigeria rescata a 86 rehenes de grupos terroristas en el noreste del país

El portavoz del Ejército, teniente coronel Sani Uba, informó en un comunicado difundido en la madrugada de este lunes en la red social X de que las tropas localizaron el domingo a combatientes de ambos grupos en la localidad de Dutse Kura, tras descubrir que estaban secuestrando a civiles.

"Las tropas frustraron el ataque, persiguieron a los terroristas hacia Mangari y los derrotaron en un nuevo enfrentamiento cerca de un campamento, obligándolos a huir en desbandada", dijo Uba.

"Al registrar la zona, (...) rescataron a 86 personas secuestradas, entre ellas hombres, mujeres y niños", añadió.

El portavoz precisó que el campamento terrorista fue destruido y que, durante la operación de limpieza, se incautaron un fusil AK-47, cinco cargadores con 73 balas, cuatro cinturones de munición PKT, cinco vehículos civiles, cinco motocicletas, ocho bicicletas y dos triciclos de carga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el Ejército informó de que, en una operación paralela, las tropas desplegadas en la localidad de Mangada, también en Borno, arrestaron a 29 proveedores logísticos de los grupos terroristas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las operaciones tuvieron lugar dos días después de que el nuevo jefe del Ejército de Nigeria, teniente general Waidi Shaibu, instara a las tropas a mantener una "presión constante" contra los grupos terroristas en el noreste, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre una posible acción militar en el país africano al acusar al Gobierno nigeriano de "permitir la matanza de cristianos".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.