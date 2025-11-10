El ejército israelí mata a dos palestinos más en el sur de Gaza, tres en total este lunes

"Dos terroristas fueron identificados cruzando la línea amarilla acercándose a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) en el sur de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas", recoge el comunicado.

El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó a EFE la muerte de dos personas en Beni Suhaila, de unos 35 y 24 años respectivamente, tras sufrir un ataque con un dron explosivo.

"Tras la identificación, el Ejército atacó y eliminó a los terroristas para eliminar la amenaza", añade el comunicado de las fuerzas armadas, que no da más detalles sobre la pertenencia a grupos armados de los objetivos del ataque.

También este lunes, Sanidad registró otro muerto en un ataque israelí en la ciudad de Rafah, también en el sur. El ejército no se pronunció al respecto.

Más de 240 palestinos han muerto en tiroteos y bombardeos del Ejército de Israel en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego hace hoy un mes.

Estos ataques se producen habitualmente cuando gazatíes cruzan la "línea amarilla", una demarcación imaginaria hasta la que se retiró el Ejército de Israel cuando comenzó el alto el fuego.

Israel mantiene bajo su control aún todo el perímetro entre la línea amarilla y la frontera entre Gaza y el territorio israelí y, alegando la defensa propia de las tropas, abate habitualmente a quienes acceden allí.