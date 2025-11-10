El FSB detiene a un moscovita sospechoso de alta traición y de preparar un atentado

"Por instrucciones de sus superiores (de los servicios secretos ucranianos), el malhechor recopiló información sobre la residencia, los medios de transporte y los horarios de viaje de un miembro de las Fuerzas Armadas rusas", señaló el FSB en un comunicado publicado en su página web.

Según Seguridad, el detenido, del que únicamente se informó su año de nacimiento -1980-, tenía también como misión "perpetrar una acción de sabotaje contra una de las estaciones ferroviarias en las cercanías de Moscú".

"Los oficiales del FSB ruso poseen pruebas documentadas que confirman la intención del sospechoso de incorporarse a las fuerzas armadas ucranianas o unirse a una unidad paramilitar ucraniana con el objetivo de participar en operaciones militares contra Rusia", añade la nota de prensa.

Contra el detenido fueron incoados procesos penales por alta traición y por participar en una organización declarada terrorista, delitos que en Rusia se castigan con al menos 12 años de prisión y hasta con cadena perpetua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy