El Gobierno de Trump "no envió representantes" a las negociaciones de la COP30 de Belém

Aunque el Ejecutivo federal no mandó emisarios, Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, sí estará presente en la conferencia más importante sobre el clima, "aunque por fuera de las negociaciones", recalcaron las citadas fuentes.

Así, la delegación de la potencia norteamericana estará liderada por "gobernadores, alcaldes, empresarios y la sociedad civil".

La Administración de Trump, quien niega el calentamiento global y desdeña el potencial de las energías renovables, tampoco estuvo la semana pasada en la cumbre de líderes de la COP30, que tuvo lugar entre el jueves y el viernes de la semana pasada.

El pasado 20 de enero, el mismo día en que tomó posesión del cargo, el dirigente republicano firmó el decreto mediante el cual retiraba a su país del Acuerdo de París, como ya hizo durante su primer mandato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, a pesar de esa decisión, Estados Unidos no ha abandonado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), según indicaron a EFE especialistas que siguen las conferencias climáticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En sus primeros discursos en la COP30, el presidente brasileño y anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, no ha entrado directamente a valorar la ausencia de Trump, al que invitó personalmente a acudir a Belém, cuando ambos se reunieron, el pasado 26 de octubre, en Kuala Lumpur.

No obstante, en la cumbre de líderes, Lula condenó a las "fuerzas extremistas" que fabrican mentiras para perpetuar un modelo de degradación del medioambiente.

Y este lunes, en la apertura oficial de la conferencia, el jefe de Estado brasileño, sin citar a nadie en concreto, llamó a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, "siembran el odio, difunden el miedo y atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades".

La cautela de Lula pudiera deberse a que su Gobierno está en negociaciones con el Ejecutivo de Trump para intentar revertir los aranceles del 50 % que pesan desde agosto pasado sobre buena parte de los productos brasileños.