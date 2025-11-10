El IBEX logra un nuevo recórd, por encima de los 16.182 puntos, tras subir un 1,8 %

Al cierre del mercado, el IBEX sumó 281,1 puntos, ese 1,77 %, y superó el último máximo registrado el pasado 29 de octubre, cuando cerró en 16.150,1 puntos. En lo que va de año, el IBEX gana ya un 39,56 %.

El IBEX 35 registró una sesión de ganancias, con la mayor parte de los valores en positivo, y con destacados avances por parte de BBVA, Santander y Unicaja, de más del 3,6 %; seguidos de IAG, Grifols, Rovi y Solaria, todos ellos con subidas de más del 3 %. Solamente nueve valores terminaron en negativo, liderados por Telefónica, que se dejó el 1,7 %.