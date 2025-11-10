El Kremlin insiste en que Lavrov sigue al frente de la diplomacia rusa

"Serguéi Víctorovich (patronímico de Lavrov) sigue trabajando, trabajando activamente", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov tachó de "falsos" los informes sobre que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya perdido la confianza en el jefe de la diplomacia rusa desde 2004.

"Cuando tenga lugar el próximo acto público, entonces verán al ministro", añadió ante la insistencia de los reporteros.

Es la segunda vez que el portavoz del Kremlin tiene que salir al paso de las especulaciones sobre una inminente destitución de Lavrov, de 75 años.

Las conjeturas sobre Lavrov se dispararon tras su ausencia en la reunión extraordinaria el pasado miércoles del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que se abordó la posible reanudación de los ensayos nucleares.

Putin encargó entonces a los Ministerios de Exteriores y Defensa un informe sobre la conveniencia de efectuar pruebas con armas atómicas, que Moscú realizó por última vez en tiempos de la URSS (1990).

Además, Lavrov fue sustituido por el subjefe de la Administración presidencial, Maxim Oréshkin, como cabeza de la delegación rusa en la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica.

Según las informaciones de la prensa internacional, Lavrov fue el responsable de que no tuviera finalmente lugar la reunión entre los presidentes ruso y estadounidense, Donald Trump, que propuso la capital húngara como sede.

La cumbre se canceló después de la conversación telefónica mantenida el 20 de octubre por Lavrov y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La prensa asegura que Lavrov se mostró "totalmente intransigente" en dicha reunión, lo que confirmó el propio ministro poco después en rueda de prensa al rechazar un posible cese de las hostilidades en Ucrania y criticar a Trump por darle la espalda a lo supuestamente consensuado en la cumbre de mediados de agosto en Alaska.

Lavrov, que tiene 75 años, asumió el cargo en 2004 después de trabajar como embajador ruso ante la ONU.

Según fuentes independientes, el jefe de la diplomacia rusa no tuvo conocimiento hasta el último momento de los planes de Putin de iniciar en febrero de 2022 una campaña militar en Ucrania.